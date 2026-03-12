Đilas: SSP na lokalnim izborima u četiri opštine, povukla se iz Smederevske Palanke

Lider opozicione Stranke slobode i pravde (SSP) Dragan Đilas je u sredu uveče kazao da će njegova stranka učestvovati na predstojećim lokalnim izborima u četiri opštine, ali da se povukla iz Smederevske Palanke „zbog pokušaja da nepoznata lica odlučuju o sastavu opozicione liste“.

Đilas je za Insajder rekao da će SSP učestvovati na lokalnim izborima u Bajinoj Bašti, Boru, Sevojnu i Knjaževcu, a „u svim ostalim mestima podržavamo liste koje su formirane, a koje su protiv ove vlasti“. Kazao je da na birališta izlaze u raznim formatima, tako da se u Bajinoj Bašti i Boru radi o koalicijama, grupama građana, kao i koalicijama stranaka, zajedno s podrškom studentske liste ili studenata. “U Knjaževcu idu odvojeno opoziciona lista i studentska