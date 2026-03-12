U Beogradu zaplenjeno 2,5 kilograma marihuane: Policija uhapsila 37-godišnjaka

Danas pre 5 sati  |  Beta
U Beogradu zaplenjeno 2,5 kilograma marihuane: Policija uhapsila 37-godišnjaka
– Policija je u Beogradu zaplenila 2,5 kilograma marihuane i uhapsila V.T. (37) zbog sumnje da je trgovao drogom, saopšteno je danas. Pretresom stana u kojem osumnjičeni živi bez prijave, policija je našla i dve digitalne vage za precizno merenje, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i uz krivičnu prijavu biće priveden Višem javnom tužilaštvu u Beogradu.
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Uhapšen diler u centru Beograda, policija upala u stan i pronašla 2,5 kg marihuane: Evo šta su još otkrili

Uhapšen diler u centru Beograda, policija upala u stan i pronašla 2,5 kg marihuane: Evo šta su još otkrili

Blic pre 6 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

MarihuanaTužilaštvoMinistarstvo unutrašnjih poslova

Hronika, najnovije vesti »

Pronađeno sedmoro nestale dece! Oglasili se iz policije u blizini Srbije: "Moramo da se uverimo da su dobro"

Pronađeno sedmoro nestale dece! Oglasili se iz policije u blizini Srbije: "Moramo da se uverimo da su dobro"

Blic pre 3 sata
"Zna se ko će biti kriv ako mi deca ostanu siročići" Mijajlović na suđenju otkrio: "Napisao sam testament, zar mislite da sam…

"Zna se ko će biti kriv ako mi deca ostanu siročići" Mijajlović na suđenju otkrio: "Napisao sam testament, zar mislite da sam toliko glup" (video)

Blic pre 4 sati
U Beogradu zaplenjeno 2,5 kilograma marihuane: Policija uhapsila 37-godišnjaka

U Beogradu zaplenjeno 2,5 kilograma marihuane: Policija uhapsila 37-godišnjaka

Danas pre 5 sati
Dragan i Slađan saslušani otmičari dečaka (14) "Gepekovali" mališana, pa ga odveli u šumu: Evo šta su rekli pred tužiocima…

Dragan i Slađan saslušani otmičari dečaka (14) "Gepekovali" mališana, pa ga odveli u šumu: Evo šta su rekli pred tužiocima

Blic pre 6 sati
Uhapšen diler u centru Beograda, policija upala u stan i pronašla 2,5 kg marihuane: Evo šta su još otkrili

Uhapšen diler u centru Beograda, policija upala u stan i pronašla 2,5 kg marihuane: Evo šta su još otkrili

Blic pre 6 sati