U Beogradu zaplenjeno 2,5 kilograma marihuane: Policija uhapsila 37-godišnjaka

– Policija je u Beogradu zaplenila 2,5 kilograma marihuane i uhapsila V.T. (37) zbog sumnje da je trgovao drogom, saopšteno je danas. Pretresom stana u kojem osumnjičeni živi bez prijave, policija je našla i dve digitalne vage za precizno merenje, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i uz krivičnu prijavu biće priveden Višem javnom tužilaštvu u Beogradu.