Američke akcije pale zbog poremećaja u snabdevanju

Na današnjem otvaranju američkih berzi akcije su bile u minusu, jer su cene nafte doprinele njihovom padu zbog povećanja poremećaja u snabdevanju

NjUJORK - Na današnjem otvaranju američkih berzi akcije su bile u minusu, jer su cene nafte doprinele njihovom padu zbog povećanja poremećaja u snabdevanju dok eskalira rat Sjedinjenih Američkih Država i Irana. Berzanski indeks „Dau Džons“ pao je za 571 poen, odnosno 1,2 odsto, S&P 500 za 1,1 odsto, a Nasdak za 1,4 odsto, preneo je CNBC. Cene sirove nafte nastavile su da rastu nakon što je novi vrhovni vođa Irana Modžtaba Hamnei, koji je imenovan 9. marta, rekao da