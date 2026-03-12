Đoković eliminisan sa Indijan Velsa

Novak Đoković, najbolji teniser svih vremena, eliminisan je sa Indijan Velsa. Đoković je u osmini finala poražen od Britanca Džeka Drejpera posle tri seta velike borbe.

Novak je osvojio prvi set sa 6:4, ali je rival potom bio bolji u naredna dva sa 6:4 i 7:6.Srpski teniser je bio favorit protiv 14. igrača na ATP listi, ali tu ulogu nije uspeo da opravda u duelu koji je trajao više od dva i po sata. Prvi set Đoković je dobio napravivši brejk tek u desetom gemu kada je iskoristio jedinu šansu da oduzme servis rivalu. Drejper je uzvratio na početku drugog seta, Đoković je izjednačio na 3:3, ali je u devetom temu poklekao. To je