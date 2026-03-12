Đoković eliminisan sa Indijan Velsa

Pravda pre 35 minuta
Đoković eliminisan sa Indijan Velsa

Novak Đoković, najbolji teniser svih vremena, eliminisan je sa Indijan Velsa. Đoković je u osmini finala poražen od Britanca Džeka Drejpera posle tri seta velike borbe.

Novak je osvojio prvi set sa 6:4, ali je rival potom bio bolji u naredna dva sa 6:4 i 7:6.Srpski teniser je bio favorit protiv 14. igrača na ATP listi, ali tu ulogu nije uspeo da opravda u duelu koji je trajao više od dva i po sata. Prvi set Đoković je dobio napravivši brejk tek u desetom gemu kada je iskoristio jedinu šansu da oduzme servis rivalu. Drejper je uzvratio na početku drugog seta, Đoković je izjednačio na 3:3, ali je u devetom temu poklekao. To je
Otvori na pravda.rs

Povezane vesti »

Drejper o Đokoviću: Divim mu se od detinjstva, imam veliko poštovanje prema njemu

Drejper o Đokoviću: Divim mu se od detinjstva, imam veliko poštovanje prema njemu

Newsmax Balkans pre 10 minuta
Tim Henman otpisao Đokovića i opet nije naučio: "Niko me nije iznenadio kao on"

Tim Henman otpisao Đokovića i opet nije naučio: "Niko me nije iznenadio kao on"

Mondo pre 5 minuta
Ovo niste videli u prenosu: Novak ćutao o sceni, ali ga slikali krišom FOTO

Ovo niste videli u prenosu: Novak ćutao o sceni, ali ga slikali krišom FOTO

Nova pre 50 minuta
Srpkinja u polufinalu Mastersa! Aleksandra odlična i u Indijan Velsu

Srpkinja u polufinalu Mastersa! Aleksandra odlična i u Indijan Velsu

Kurir pre 1 sat
Alkaraz na vrlo teškom zadatku: Poznati svi četvrtfinalni parovi Indijan Velsa u obe konkurencije

Alkaraz na vrlo teškom zadatku: Poznati svi četvrtfinalni parovi Indijan Velsa u obe konkurencije

Danas pre 1 sat
Aleksandra Krunić u polufinalu Indijan Velsa

Aleksandra Krunić u polufinalu Indijan Velsa

Sportske.net pre 2 sata
Moćni Medvedev u četvrtfinalu – Amerikanac u čudu: „Agresivniji je od Federera“

Moćni Medvedev u četvrtfinalu – Amerikanac u čudu: „Agresivniji je od Federera“

Sputnik pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

ATPATP listaIndijan Vels

Sport, najnovije vesti »

Drejper o Đokoviću: Divim mu se od detinjstva, imam veliko poštovanje prema njemu

Drejper o Đokoviću: Divim mu se od detinjstva, imam veliko poštovanje prema njemu

Newsmax Balkans pre 10 minuta
Ko je Dimitris Janakopulos - naslednik farmaceutske imperije i najkontroverzniji čovek evropske košarke

Ko je Dimitris Janakopulos - naslednik farmaceutske imperije i najkontroverzniji čovek evropske košarke

RTS pre 5 minuta
Bogdan Bogdanović zaista nije zainteresovan

Bogdan Bogdanović zaista nije zainteresovan

Sport klub pre 10 minuta
Basketaši ponovo na mestu uspeha; Nerandžić za RTS: Nezgodan termin, ali se nadamo odbrani zlata

Basketaši ponovo na mestu uspeha; Nerandžić za RTS: Nezgodan termin, ali se nadamo odbrani zlata

RTS pre 0 minuta
Svi pričaju o Valverdeu, a evo šta kaže on

Svi pričaju o Valverdeu, a evo šta kaže on

Sportske.net pre 5 minuta