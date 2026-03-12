Dan kada je Vučić pucao narodu u leđa

Radar pre 50 minuta  |  Milan Radonjić
Dan kada je Vučić pucao narodu u leđa

Sastanci predsednika Srbije i policijskog vrha koji su se odvijali tokom čitave sedmice, uoči protesta 15. marta, obilovali su Vučićevom histerijom i upozorenjima da će „biti krvoprolića“. Jedan od starešina policije koji je dobro shvatio predsednika bio je pukovnik Radoslav Repac koji je dobio neodređeno naređenje da se koriste sva sredstva. Očigledno i zvučni top

„Petnaestog marta, država će odsvirati kraj“, rekao je samouvereno predsednik Republike u danima pred prošlogodišnji veliki martovski miting u Beogradu, kada je u desetak minuta posle devetnaest časova, u Ulici kralja Milana izvršen faktički teroristički napad na mirne građane. Prethodno je, svedoče izvori Radara, onog istog Ivicu Dačića, za čije se zdravlje danas veoma brine, pred zaprepašćenim kolegijumom policije sa sve direktorom na čelu, u ovalnom salonu
