Izbor urednika: Basara u Teksasu, Antal u snovima…

Radar pre 50 minuta  |  Radar
Šta čitamo, slušamo, gledamo…

U galeriji Menjačnica Gete instituta traje izložba multidisciplinarnog umetnika Lasla Antala Inside/Outside (Nepredvidivost akcije). Postavka stvaraoca, koji od 2020. godine učestvuje u grupama za analizu snova zasnovanim na Jungovoj metodi, obuhvata više od stotinu portreta nastalih tokom analiza snova, video-rad što animira portrete i povezuje ih sa mislima Hane Arent, kao i originalnu muzičku kompoziciju. Američka izdavačka kuća Dalkey Archive Press, smeštena u
Nova društvena satira reditelja Park Čan-vuka: Film „Bez izbora“ stiže u bioskope

Danas pre 2 sata
Oni su odbili da glume u filmu "Ko to tamo peva": Gaga Nikolić nije bio prvi izbor, a uloga je bila namenjena njemu…

Kurir pre 9 sati
Vodvilj u doba nasilja

Radar pre 24 sata
Izašao novi trejler za "Senke nad Balkanom 3": Stiže 120 glumaca, novi zločini i povratak Tita u Beograd

Telegraf pre 2 dana
VIDEO: Stigao trejler za "Senke nad Balkanom 3"

Radio 021 pre 1 dan
Izašao novi trejler za „Senke nad Balkanom 3″: Bjelogrlić razotkriva tajne igre moći

City magazine pre 1 dan
Osam naslova za nagradu „Dušan Vasiljev“: Konačna odluka biće poznata 22. marta (foto)

Večernje novosti pre 1 dan

Radar pre 50 minuta
Gde su nam društva i porodice danas, kao posledica devedesetih i simbol našeg stanja. Premijera drame „Crno zlato“ Dejana…

Danas pre 10 minuta
Nova društvena satira reditelja Park Čan-vuka: Film „Bez izbora“ stiže u bioskope

Danas pre 2 sata
Stižu „Svedočanstva“: Evo šta sve znamo o nastavku „Sluškinjine priče“

Danas pre 4 sati
Od prela do internet radija: Počinje festival Krovđen6an u DC Krov

Danas pre 5 sati