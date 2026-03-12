Izbor urednika: Basara u Teksasu, Antal u snovima…

Šta čitamo, slušamo, gledamo…

U galeriji Menjačnica Gete instituta traje izložba multidisciplinarnog umetnika Lasla Antala Inside/Outside (Nepredvidivost akcije). Postavka stvaraoca, koji od 2020. godine učestvuje u grupama za analizu snova zasnovanim na Jungovoj metodi, obuhvata više od stotinu portreta nastalih tokom analiza snova, video-rad što animira portrete i povezuje ih sa mislima Hane Arent, kao i originalnu muzičku kompoziciju. Američka izdavačka kuća Dalkey Archive Press, smeštena u