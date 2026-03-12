Uhapšen vozač osumnjičen za saobraćajnu nesreću kod Vladimiraca

RTV pre 57 minuta  |  Tanjug
Uhapšen vozač osumnjičen za saobraćajnu nesreću kod Vladimiraca

ŠABAC - Policija u Šapcu uhapsila je V. K. (62) iz tog grada osumnjičenog da je u mestu Belotić kod Vladimiraca upravljajući "sitroenom", prilikom skretanja na sporedni put, presekao put tridesetdvogodišnjem vozaču motocikla koji se kretao iz suprotnog smera, nakon čega je došlo do saobraćajne nesreće.

Kako je saopštila Policijska uprava u Šapcu, on je uhapšen zbog sumnje da je juče oko 17. časova izvršio krivično delo teška dela protiv bezbednosti javnog saobraćaja. Od zadobijenih povreda vozač motocikla je preminuo na putu do bolnice. Po nalogu tužilaštva, V. K. je određeno zadržavanje do 48 časova nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Osnovnom javnom tužilaštvu u Šapcu.
