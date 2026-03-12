Jovanović (CLS): Šapić ne govori istinu o MMF-u

„MMF ne ispituje poslovanje jedinica lokalne samouprave, izuzev u slučaju kada one ugrožavaju javne finansije čitave države, a to je upravo situacija Beograda i Srbije“, poručio je Jovanović, navodi se u saopštenju CLS.

Dodao je da se radi o vanrednoj meri koja šalje negativan signal finansijskim institucijama i investitorima, ali i pokazuje u kojoj meri je Beograd postao problem za finansijski sistem države. „MMF je pokazao zabrinutost zbog stanja u Beogradu zbog ogromnog unutrašnjeg duga i necelishodnog trošenja novca, zbog čega je Republika morala da preuzme sve kapitalne investicije u Beogradu“, naveo je Jovanović. Istakao je da je, kako kaže, katastrofalno stanje budžeta