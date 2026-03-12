Jovanović (CLS): Šapić ne govori istinu o MMF-u

Serbian News Media pre 12 minuta
Jovanović (CLS): Šapić ne govori istinu o MMF-u

„MMF ne ispituje poslovanje jedinica lokalne samouprave, izuzev u slučaju kada one ugrožavaju javne finansije čitave države, a to je upravo situacija Beograda i Srbije“, poručio je Jovanović, navodi se u saopštenju CLS.

Dodao je da se radi o vanrednoj meri koja šalje negativan signal finansijskim institucijama i investitorima, ali i pokazuje u kojoj meri je Beograd postao problem za finansijski sistem države. „MMF je pokazao zabrinutost zbog stanja u Beogradu zbog ogromnog unutrašnjeg duga i necelishodnog trošenja novca, zbog čega je Republika morala da preuzme sve kapitalne investicije u Beogradu“, naveo je Jovanović. Istakao je da je, kako kaže, katastrofalno stanje budžeta
Otvori na snm.rs

Povezane vesti »

Jovanović (CLS): Šapić ne govori istinu o MMF-u

Jovanović (CLS): Šapić ne govori istinu o MMF-u

Beta pre 12 minuta
Jovanović (CLS): Šapić ne govori istinu kada kaže da je mešanje MMF-a u budžet Beograda uobičajena pojava

Jovanović (CLS): Šapić ne govori istinu kada kaže da je mešanje MMF-a u budžet Beograda uobičajena pojava

Danas pre 1 sat
CLS: MMF ne ispituje poslovanje jedinica lokalne samouprave, osim ako one ne ugrožavaju javne finansije države

CLS: MMF ne ispituje poslovanje jedinica lokalne samouprave, osim ako one ne ugrožavaju javne finansije države

Ekapija pre 1 sat
Nikola Jovanović: Mešanje MMF u budžet Beograda nije normalna pojava - pokazuje koliko je postao problem za finansije države…

Nikola Jovanović: Mešanje MMF u budžet Beograda nije normalna pojava - pokazuje koliko je postao problem za finansije države

N1 Info pre 2 sata
"Šapić ne govori istinu o MMF-u"

"Šapić ne govori istinu o MMF-u"

Nova pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

MMFBudžet

Ekonomija, najnovije vesti »

Glamočić: Srbija 13. najveći izvoznik čipsa u svetu, jačamo proizvodnju i preradu domaćeg krompira

Glamočić: Srbija 13. najveći izvoznik čipsa u svetu, jačamo proizvodnju i preradu domaćeg krompira

Ekapija pre 1 minut
Kada prodaja postane strategija

Kada prodaja postane strategija

BizLife pre 1 minut
Gradi se novi most na Kolubari: dužina 380 metara, 4 trake, biciklističke i pešačke staze, biće spas za građane

Gradi se novi most na Kolubari: dužina 380 metara, 4 trake, biciklističke i pešačke staze, biće spas za građane

Kurir pre 1 minut
Mali: "Srbija 2030" gradi modernu i snažnu državu, Ekspo će biti kruna svega urađenog

Mali: "Srbija 2030" gradi modernu i snažnu državu, Ekspo će biti kruna svega urađenog

RTV pre 21 minuta
Vučić obećavao pad cena hrane od 20 odsto, a one pale samo šest: Skromni efekti zamrzavanja marži

Vučić obećavao pad cena hrane od 20 odsto, a one pale samo šest: Skromni efekti zamrzavanja marži

Nova ekonomija pre 11 minuta