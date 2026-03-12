Jovanović (CLS): Šapić ne govori istinu kada kaže da je mešanje MMF-a u budžet Beograda uobičajena pojava

Direktor Centra za lokalnu samoupravu (CLS) Nikola Jovanović izjavio je danas da gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić ne govori istinu kada kaže da je mešanje Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) u budžet Beograda uobičajena pojava koja nema konkretne implikacije. „MMF ne ispituje poslovanje jedinica lokalne samouprave, izuzev u slučaju kada one ugrožavaju javne finansije čitave države, a to je upravo situacija Beograda i Srbije“, poručio je Jovanović, navodi se