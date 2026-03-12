Jovanović (CLS): Šapić ne govori istinu kada kaže da je mešanje MMF-a u budžet Beograda uobičajena pojava

Danas pre 14 minuta  |  Beta
Jovanović (CLS): Šapić ne govori istinu kada kaže da je mešanje MMF-a u budžet Beograda uobičajena pojava
Direktor Centra za lokalnu samoupravu (CLS) Nikola Jovanović izjavio je danas da gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić ne govori istinu kada kaže da je mešanje Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) u budžet Beograda uobičajena pojava koja nema konkretne implikacije. „MMF ne ispituje poslovanje jedinica lokalne samouprave, izuzev u slučaju kada one ugrožavaju javne finansije čitave države, a to je upravo situacija Beograda i Srbije“, poručio je Jovanović, navodi se
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Nikola Jovanović: Mešanje MMF u budžet Beograda nije normalna pojava - pokazuje koliko je postao problem za finansije države…

Nikola Jovanović: Mešanje MMF u budžet Beograda nije normalna pojava - pokazuje koliko je postao problem za finansije države

N1 Info pre 48 minuta
"Šapić ne govori istinu o MMF-u"

"Šapić ne govori istinu o MMF-u"

Nova pre 49 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar ŠapićMMFBudžetGradonačelnik Beograda

Ekonomija, najnovije vesti »

Veš mašina može drastično da vam poveća račune - kad se najviše isplati da je koristite?

Veš mašina može drastično da vam poveća račune - kad se najviše isplati da je koristite?

Kamatica pre 18 minuta
Addiko Bank Srbija ostvarila rekordne rezultate i sprovela sveobuhvatnu transformaciju poslovanja

Addiko Bank Srbija ostvarila rekordne rezultate i sprovela sveobuhvatnu transformaciju poslovanja

Danas pre 29 minuta
Addiko Bank Srbija ostvarila rekordne rezultate i sprovela sveobuhvatnu transformaciju poslovanja

Addiko Bank Srbija ostvarila rekordne rezultate i sprovela sveobuhvatnu transformaciju poslovanja

N1 Info pre 33 minuta
Živanović: Vreme je da NBS podigne ključnu kamatnu stopu

Živanović: Vreme je da NBS podigne ključnu kamatnu stopu

Biznis.rs pre 33 minuta
Trump priprema novi carinski udar: SAD pokreće istragu protiv EU-a

Trump priprema novi carinski udar: SAD pokreće istragu protiv EU-a

SEEbiz pre 3 minuta