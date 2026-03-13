Danas se navršava 11 godina od pada vojnog helikoptera kod Beograda i pogibije sedam osoba

Beta pre 1 sat

Danas se navršava 11 godina od kada se u blizini Beograda noću i u magli srušio transportni helikopter Mi-17 Vojske Srbije i poginulo je sedam osoba.

Povodom godišnjice pomen na mestu pada helikoptera priređuju članovi porodice i kolege poginule posade - pripadnika Vojske Srbije, medicinskog osoblja i bebe koju su evakuisali.

Helikopter se srušio 13. marta, 2015. u širem rejonu aerodroma "Nikola Tesla" u Surčinu, na povratku iz Raške odakle je prevozio životno ugroženu bebu iz Novog Pazara.

Poginuli su pilot major Omer Mehić, pilot kapetan Milovan Đukarić, zastavnik Nebojša Trajić, mehaničar letač Ivan Miladinović, lekar Dževad Ljajić, anesteziolog Miroslav Veselinović i beba porodice Ademović.

U javnosti se vodila rasprava zbog čega je helikopter, uprkos složenim meteorološkim uslovima, pokušao sletanje na civilni, a ne na vojni aerodrom u Batajnici ili helidrom kod Vojnomedicinske akademije na Banjici, kao i ko je odlučio da se leti za Beograd, a ne za mestu poletanja bliži Kragujevac, Niš ili Kraljevo.

Više javno tužilaštvo u Beogradu, petnaest meseci posle pada, saopštilo je da neće biti pokrenut krivični postupak protiv osoba koje učestvovale u pripremi i izvršenju zadatka.

Kako je Tužilaštvo navelo, Komisija za osnovno ispitivanje udesa i Komisija za ispitivanje vanrednog događaja nisu utvrdile da je to delo izvedeno iz nehata ili sa umišljajem.

U predistražnom postupku ustanovljeno je i da je u lancu komandovanja bilo propusta, ali da oni nemaju krivično pravnu težinu, već eventualno disciplinsku.

(Beta, 13.03.2026)

