Evropska komisija o nabavci oružja od Kine: Evropski put Srbije zahteva jasne strateške izbore

Beta pre 25 minuta

Evropska komisija (EK) prenela je Srbiji da njen evropski put zahteva jasne strateške izbore i uključuje "izbegavanje strateških zavisnosti koje nisu u skladu s tim ciljem", povodom potvrde predsednika Aleksandra Vučića da je Beograd kupio razorne kineske supersonične balističke rakete CM-400.

Portparol EK je naveo da "kredibilna evropska putanja znači posvećenost regionalnoj stabilnosti i zajedničkom razumevanju bezbednosnih izazova s kojima se suočava naš kontinent", prenosi Radio Slobodna Evropa (RSE).

Premijer Hrvatske Andrej Plenković naveo je da će o ovoj nabavci obavestiti članice NATO.

"Razgovaraćemo s našim partnerima u Severnoatlantskom savezu i upozoriti ih na takvo naoružanje koje je novost u arsenalu Vojske Srbije", rekao je Plenković juče.

Na Vučićevu izjavu reagovao je i ministar odbrane Kosova Ejup Maćedonci, koji je danas izjavio da tvrdnje srpskih vlasti o naoružavanju radi odbrane od susednih zemalja nisu utemeljene i da kupovinom kineskog oružja iskazuju hegemonističke tendencije prema tim zemljama.

Maćedonci je u izjavi za RSE rekao da Srbija već nekoliko godina nabavlja oružje iz Rusije i Kine i da "dakle, to nije povezano ni sa kakvom trenutnom pretnjom po Srbiju".

(Beta, 13.03.2026)

