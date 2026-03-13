Vučić: Rezultati lokalnih izbora neće uticati na odluku o raspisivanju parlamentarnih

Beta pre 1 sat

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić kazao je večeras da rezultati predstojećih lokalnih izbora koji su raspisani za 29. mart u 10 opština, neće uticati na raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora.

"Svaki izbori su za mene veliki i težak politički izazov, za svakoga ko pobeđuje izbori su teški, izbori su laki za one koji gube, njima je to uvek svejedno, onaj koji pobeđuje mora da bude odgovoran. Za mene su ti izbori teški posebno posle revolucije koju su sprovodili, godini u kojoj mi nije bilo lako da sačuvam opredeljenje za mir i stabilnost", izjavio je on za Radio-televiziju Srbije.

Ocenio je da su liste oko koje su okupljeni studenti i građani na lokalnim izborima favoriti u zapadnoj Srbiji, Kuli i Boru.

Vučić je dodao da će 20. ili 21. marta u beogradskoj Areni biti održana promocija programa "Srbija 2030-2035" i pozvao građane da dođu.

Vučić: Strateške kompanije u Srbiji neće biti u većinskom stranom vlasništvu

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je večeras da kompanije od strateškog značaja za zemlju, poput Elektroprivrede Srbije (EPS), neće biti u većinskom stranom vlasništvu.

"Mi hoćemo da kupimo sve u regionu, od hrvatske elektroprivrede, do bosansko-hercegovačke, crnogorske, po najvišoj ceni", rekao je Vučić za RTS.

Dodao je da će neke velike kompanije koje su prodate strancima ponovo biti u domaćem vlasništvu.

"Taksi ne mora da bude u javnom vlasništvu, već je svugde u privatnim rukama, da li će da ga drže delimično Rusi, delimično Srbi, može da ga drži i neko treći. Nije to nešto što predstavlja strateški značaj za zemlju, kao što je EPS, Telekom, NIS", kazao je Vučić.

Srbija bi, po njegovim rečima, 2041. godine trebalo da ima veliku nuklearku.

"Sutra imam važne razgovore sa francuskim EDF-om oko nuklearnih elektrana u budućnosti, da vidimo kako da školujemo i obučavamo ljude. Francuska 90 odsto energije crpi iz nuklearnih elektrana, onda vam je jasno da nemaju problema sa strujom, veštačkom inteligencijom. Zato moramo da se pripremimo za buduće vreme. Rešićemo sutra ujutru ovaj problem, a onda moramo da radimo na tom problemu narednih meseci", rekao je Vučić.

Komentarišući nedavno predstavljenu stategiju razvoja Srbije do 2030. i 2035. godine, Vučić je rekao da su zemlji potrebne kapitalne investicije, pre svega u robotiku, u veštačku inteligenciju.

"To je ono što će da nas održava u životu, da napredujemo", istakao je on.

Vučić: Zadovoljan sam odnosima sa SAD, verujem da će biti još bolji

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je večeras u Beogradu da je zadovoljan odnosima sa SAD i izrazio uverenje da će biti još bolji i da će to moći da se vidi.

Vučić je za RTS rekao da vlada u Beogradu "ima gotove svakodnevne kontakte sa američkom administracijom na različitim nivoima".

"Više radimo nego što pričamo. Zadovoljan sam odnosima sa Amerikom, verujem da će biti još bolji i verujem da će to moći da se vidi", kazao je Vučić.

Upitan o odnosu SAD prema Kosovu, Vučić je rekao da on neće biti promenjen strateški i suštinski, ali je izrazio uverenje da će Vašington imati više razumevanja za interese srpskog naroda na Kosovu.

"SAD su bile izrazito protiv nametanja (kosovskog) Zakona o strancima prilikom prvog čitanja. Nadam se da ćemo sa Evropljanima, koji su bili konstruktivni i želeli da pomognu, pokušati da rešimo taj problem koji treba da nastane 16. marta. Mislim da smo na putu da pronađemo neka rešenja koja ne bi značila katastrofu za naš narod", naveo je Vučić.

Vučić: Mnogo smo uložili u očuvanje dobrih odnosa sa Rusijom, krivo mi je kad vidim ko im je bliži

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je večeras u Beogradu da je Srbija uložila u očuvanje dobrih odnosa sa Moskvom više nego bilo ko u Evropi i da mu je zbog toga krivo što ima utisak da su Rusiji bliže neke zemlje koje su joj uvele brojne sankcije.

Na pitanje da li je odnose Beograda i Moskve pokvarila municija proizvedena u Srbiji koja je završila u Ukrajini, Vučić je za RTS rekao da "razume ruske partnere i prijatelje", ali da je njemu "savest čista".

"Srbija je mnogo dala za očuvanje dobrih odnosa sa Rusijom, više nego bilo koja zemlja u Evropi. Meni je ponekad krivo što mi se čini da oni cene i da su im bliži prijatelji neki koji su im uveli sve moguće sankcije i koji ne smeju da uspostave ni voznu ni avio liniju sa Moskvom. Njihov izbor. Savest mi je čista, trudio sam se da sačuvamo tradicionalno dobre odnose, mislim da ih imamo i da ih niko neće srušiti", kazao je Vučić.

Vučić je rekao i da mu "nije bilo lako" i da "nije bio srećan" kada je video da su Rusi, kao većinski vlasnici Naftne industrije Srbije (NIS), izabrali da prodaju svoj udeo Mađarima, a ne Srbiji, kada su SAD uvele sankcije toj kompaniji zbog većinskog ruskog vlasništva.

Na pitanje da li možda nije bilo pametno prodavati NIS Rusima 2008. godine, Vučić je rekao da sa tim nije saglasan.

"Lako je danas pametovati, ali su 2007. i 2008. pretpostavljam i (premijer Vojislav) Koštunica i (predsednik Boris) Tadić pokušali da zaštite deo nacionalnih interesa, uvodeći Rusiju u to i pokušavajući da postignu dodatnu zaštitu za Kosovo. Bila je niska cena, ali nisu imali mnogo izbora. Morate da uđete u kontekst u kojem se nešto dešava, lako je kritikovati naknadno", naveo je.

On je kazao i da je "vitalni interes" Srbije da ima dobre odnose sa Rusijom i dodao da će ih i imati, ali da će "uvek ostati ta vrsta pitanja oko povlačenja ruske vojske sa Kosova i oko izbora partnera za NIS".

Vučić je prokomentarisao i prošlogodišnju izjavu portparolke Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marije Zaharove da nekad ima utisak da postoji više Vučića, pošto jedno govori u Moskvi, drugo u Briselu, a treće u Vašingtonu.

"Ne mogu sebi da dozvolim da kažem bilo šta loše o gospođi Zaharovoj ili bilo kome drugom iz Rusije, suviše smo mi mali da bih mogao to da govorim. A znate li koliko bih stvari mogao da kažem, recimo samo o držanju lekcija meni ili nekom drugom o odnosu prema predsedniku (SAD Donaldu) Trampu, kada vidim njihov odnos prema predsedniku Trampu. Ali neću to da radim", rekao je Vučić.

Vučić: Od kada sam ja premijer i predsednik Srbija nema ratove, sukobe niti destabilizaciju

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić kazao je večeras da od kada je bio na poziciji premijera i sada kada je predsednik država nije ušla u rat, nema sukobe i nema destabilizaciju.

"Ja mislim da smo uspeli da zaustavimo i taj proces daljeg ponižavanja Srba u kojem je trebalo samo da klimnemo glavom i da se poklonimo i kažemo da Kosovo je nezavisno, a to nismo uradili u gotovo nemogućim uslovima", izjavio je on za Radio-televiziju Srbije.

Povodom 23 godine od kada je u atentatu nadomak ulaza u zgradu vlade Srbije u Nemanjinoj ulici ubijen premijer Zoran Đinđić, naveo je da je on bio ključna ličnost uz lidere tadašnje Demokratske opozicije Srbije, ali da bi on 2004. godine izgubio izbore.

"Ni posle nismo mogli da vidimo mnogo politike, mnogo planova, mnogo rezultata, nije pitanje da li možete da promenite lice zemlje za dve godine, ne možete ni za 50, ali možete mnogo toga da uradite čime možete da se pohvalite", rekao je Vučić.

Vučić: Nova jednokratna pomoć za najsiromašnije na Kosovu

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je večeras novu jednokratnu pomoć za najsiromašnije na Kosovu, uz meru pomoći od 20.000 dinara.

Naveo je da će veliki broj Srba, nastavnika i profesora biti ugroženo na Kosovu sa primenom zakona o strancima koji je planiran od 15. marta.

"Mislim da smo na putu da pronađemo neka rešenja koja ne bi značila katastrofu za naš narod iako lakih rešenja nema, ako to uspemo, ja ću naredne nedelje otići i sesti sa strane centralne Srbije i čekati naš narod koji ulazi i izlazi preko tog administrativnog prelaza i da razgovaram sa njima", rekao je Vučić za Radio-televiziju Srbije.

Dodao je da će naredne godine Srpska napredna stranka izabrati predsedničkog kandidata za izbore, koji će garantovati Srbiji očuvanje nezavisnosti.

"Postaraćemo se da izaberemo dobrog kanidata koji će garantovati Srbiji očuvanje nezavisnosti, slobode i suvereniteta i imaće svu moju podršku", naveo je on.

(Beta, 13.03.2026)