Dramatično u Eliti: Jovana zverski izgrebala Janjuša, pa je on napao pred svima, uletelo obezbeđenje u Elitu zbog pometnje

Takmičari rijalitija "Elita 9" Jovana Cvijanović i Marko Janjušević Janjuš ušli su u žestok sukob koji je nastao nakon što su danas u toku dana stigle rođendanske čestitke za Janjuša.

Krenuli su da se svađaju pred svima, pa je obezbeđenje moralo hitno da reaguje. Jovana je prvo uzela čestitke koje su bile namenjene Janjušu i u naletu besa ih pocepala, što je njega istog momenta izbacilo iz takta. Počeo je da urla i da je vređa, ne skrivajući bes zbog njenog postupka. Jovana mu je onda uzvratila istom merom. Poručila mu je da neće dozvoliti da je ponižava, naglašavajući da je pocepala samo jednu čestitku. Drama je ubrzo eskalirala, a njih dvoje