Opa! Suočavanje Stanije i Asmina u "Eliti 9" Prelomila, traži samo jedno po ulasku u rijaliti: "Vreme je da se neke stvari konačno kažu do kraja" (foto)

Asmin Durdžić je u javnosti govorio o detaljima njihove veze, ističući da nisu imali intimne odnose godinu dana.

Njen ulazak u rijaliti će joj omogućiti da javno iznese svoju stranu priče i razjasni istinu o odnosu sa Durdžićem. Rijaliti učesnica Stanija Dobrojević otkrila je da je njen ulazak u aktuelnu sezonu rijalitija "Elita" i te kako izvestan. Navela je da su pregovori u toku, pa će se Stanija, po svemu sudeći, uskoro suočiti lice u lice sa bivšim partnerom Asminom Durdžićem, koji u javnosti uporno iznosi "prljav veš" iz njihovog odnosa. Stanija ja istakla da joj je