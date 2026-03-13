Panika zbog zmija oko kuće! Evo šta treba posuti po dvorištu da ih više nikad ne vidite u svojoj blizini

Blic pre 33 minuta
Panika zbog zmija oko kuće! Evo šta treba posuti po dvorištu da ih više nikad ne vidite u svojoj blizini

Održavanje urednog dvorišta, uklanjanje otpada i redovna deratizacija mogu smanjiti šansu za pojavu zmija.

Takođe, tu su i efikasna sredstva za teranje zmija. Mnogi se plaše zmija i ponekad je teško racionalno razmišljati kada nam se pojave na kućnom pragu. Ipak, zmije su važni prirodni predatori koji efikasno kontrolišu populaciju miševa, pacova i drugih potencijalno štetnih glodara. Zbog blage klime u Srbiji zmije su široko rasprostranjene. Ipak, većina ljudi ih ne želi u blizini kuće i mesta gde boravi. Takođe, zmije su u Srbiji zaštićene i ljudi ih ne smeju namerno
Otvori na blic.rs

Blic »

"Našli su se u čudu kad su videli da imamo hipersonične balističke rakete" Vučić: "Imamo značajan broj i imaćemo još više"…

"Našli su se u čudu kad su videli da imamo hipersonične balističke rakete" Vučić: "Imamo značajan broj i imaćemo još više"

Blic pre 1 satjoš 1 povezana
Kako da izvadim ličnu kartu: Detaljan vodič do novog dokumenta, evo koja pravila važe za decu

Kako da izvadim ličnu kartu: Detaljan vodič do novog dokumenta, evo koja pravila važe za decu

Blic pre 43 minuta
Hdmi: 2.1 kabl nije dovoljan za savršenu sliku: Morate da promeniti i ovo podešavanje na televizoru

Hdmi: 2.1 kabl nije dovoljan za savršenu sliku: Morate da promeniti i ovo podešavanje na televizoru

Blic pre 33 minuta
Dramatično u Eliti: Jovana zverski izgrebala Janjuša, pa je on napao pred svima, uletelo obezbeđenje u Elitu zbog pometnje

Dramatično u Eliti: Jovana zverski izgrebala Janjuša, pa je on napao pred svima, uletelo obezbeđenje u Elitu zbog pometnje

Blic pre 18 minuta
(Video) Ukradeni dronovi iz američke baze Maskirani lopovi odneli moćne bespilotne letilice sa neograničenim dometom, FBI i…

(Video) Ukradeni dronovi iz američke baze Maskirani lopovi odneli moćne bespilotne letilice sa neograničenim dometom, FBI i vojska na nogama: Strahuju od terorističkog napada

Blic pre 3 minuta
Blic »

Zabava, najnovije vesti »

Dramatično u Eliti: Jovana zverski izgrebala Janjuša, pa je on napao pred svima, uletelo obezbeđenje u Elitu zbog pometnje

Dramatično u Eliti: Jovana zverski izgrebala Janjuša, pa je on napao pred svima, uletelo obezbeđenje u Elitu zbog pometnje

Blic pre 18 minuta
"Šumadinac majkin" Marija Šerifović snimila sina kako priča, zbog njegovog naglaska plače od smeha: "Poludeću"

"Šumadinac majkin" Marija Šerifović snimila sina kako priča, zbog njegovog naglaska plače od smeha: "Poludeću"

Blic pre 3 minuta
Panika zbog zmija oko kuće! Evo šta treba posuti po dvorištu da ih više nikad ne vidite u svojoj blizini

Panika zbog zmija oko kuće! Evo šta treba posuti po dvorištu da ih više nikad ne vidite u svojoj blizini

Blic pre 33 minuta
Najzgodnija Srpkinja proslavila rođendan Niko ne veruje koliko godina ima Ivana Korab: "Da li je moguće?"

Najzgodnija Srpkinja proslavila rođendan Niko ne veruje koliko godina ima Ivana Korab: "Da li je moguće?"

Blic pre 38 minuta
Progovorio o golim slikama svoje žene Jodžir o razvodu od Irene: "Kažu da postoji i snimak, okačiću ga da svi gledaju"

Progovorio o golim slikama svoje žene Jodžir o razvodu od Irene: "Kažu da postoji i snimak, okačiću ga da svi gledaju"

Blic pre 1 sat