Panika zbog zmija oko kuće! Evo šta treba posuti po dvorištu da ih više nikad ne vidite u svojoj blizini

Održavanje urednog dvorišta, uklanjanje otpada i redovna deratizacija mogu smanjiti šansu za pojavu zmija.

Takođe, tu su i efikasna sredstva za teranje zmija. Mnogi se plaše zmija i ponekad je teško racionalno razmišljati kada nam se pojave na kućnom pragu. Ipak, zmije su važni prirodni predatori koji efikasno kontrolišu populaciju miševa, pacova i drugih potencijalno štetnih glodara. Zbog blage klime u Srbiji zmije su široko rasprostranjene. Ipak, većina ljudi ih ne želi u blizini kuće i mesta gde boravi. Takođe, zmije su u Srbiji zaštićene i ljudi ih ne smeju namerno