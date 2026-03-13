SAD privremeno otvaraju put ruskoj nafti koja je već na moru

Bloomberg Adria pre 24 minuta  |  Derek Wallbank i Daniel
SAD privremeno otvaraju put ruskoj nafti koja je već na moru

Sjedinjene Američke Države su izdale drugo odobrenje kupcima da preuzmu pošiljke ruske nafte koje se već nalaze na moru, proširujući tako privremeno izuzeće koje je prošle nedelje dato samo Indiji, a u pokušaju da ublaže pritisak na cene u jeku rata na Bliskom istoku.

Ministar finansija Scott Bessent rekao je u objavi na društvenim mrežama da je ova mera zamišljena kao "strogo ciljano, kratkoročno rešenje" koje se "odnosi samo na naftu koja je već u transportu i neće doneti značajnu finansijsku korist ruskoj vladi". Američka vlada preduzela je niz koraka kako bi obuzdala nagli rast cena sirove nafte i goriva od početka napada na Iran pre skoro dve nedelje, uključujući planirano oslobađanje 172 miliona barela iz strateških
Otvori na rs.bloombergadria.com

Povezane vesti »

Amerika dozvolila kupovinu ruske nafte! Trampova administracija: Odluka privremena zbog rata u Iranu i Kremlju neće doneti…

Amerika dozvolila kupovinu ruske nafte! Trampova administracija: Odluka privremena zbog rata u Iranu i Kremlju neće doneti značajnu finansijsku korist (foto)

Kurir pre 4 minuta
Amerika ublažila naftne sankcije Rusiji

Amerika ublažila naftne sankcije Rusiji

BBC News pre 54 minuta
SAD privremeno dozvolile prodaju ruske nafte koja je već u tranzitu

SAD privremeno dozvolile prodaju ruske nafte koja je već u tranzitu

Insajder pre 58 minuta
SAD privremeno su ukinule sankcije na rusku naftu koja je već u transportu: „Ovaj rat je doveo do ogromnog rasta cena goriva…

SAD privremeno su ukinule sankcije na rusku naftu koja je već u transportu: „Ovaj rat je doveo do ogromnog rasta cena goriva za Amerikance“

Nedeljnik pre 44 minuta
SAD dopustile prodaju ruske nafte u tranzitu: Dmitrijev: Bez ruskih energenata nema stabilnosti

SAD dopustile prodaju ruske nafte u tranzitu: Dmitrijev: Bez ruskih energenata nema stabilnosti

Sputnik pre 1 sat
SAD ukinule sankcije Rusiji na mesec dana: Moguća prodaja ruske nafte i naftnih derivata

SAD ukinule sankcije Rusiji na mesec dana: Moguća prodaja ruske nafte i naftnih derivata

Danas pre 14 minuta
Volstrit: Indeksi u padu, nafta Brent imala prvo zatvaranje iznad 100 dolara od avgusta 2022.

Volstrit: Indeksi u padu, nafta Brent imala prvo zatvaranje iznad 100 dolara od avgusta 2022.

Blic pre 9 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

IranBliski IstokIndijanafta

Svet, najnovije vesti »

​Jagoda Lazarević: Novim petogodišnjim planom Kina stremi visokokvalitetnom razvoju

​Jagoda Lazarević: Novim petogodišnjim planom Kina stremi visokokvalitetnom razvoju

Beta pre 4 minuta
„Ja, kao 47. predsednik SAD, ubijam ih. Kakva je velika čast to učiniti“: Tramp uputio novu pretnju Iranu

„Ja, kao 47. predsednik SAD, ubijam ih. Kakva je velika čast to učiniti“: Tramp uputio novu pretnju Iranu

Danas pre 4 minuta
Ministarstvo: Podsticaji u stočarstvu od aprila

Ministarstvo: Podsticaji u stočarstvu od aprila

Ekapija pre 4 minuta
Tramp: Velika je čast ubijati pripadnike iranskog režima

Tramp: Velika je čast ubijati pripadnike iranskog režima

N1 Info pre 4 minuta
​Jagoda Lazarević: Novim petogodišnjim planom Kina stremi visokokvalitetnom razvoju

​Jagoda Lazarević: Novim petogodišnjim planom Kina stremi visokokvalitetnom razvoju

Serbian News Media pre 4 minuta