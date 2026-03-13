SAD privremeno otvaraju put ruskoj nafti koja je već na moru

Sjedinjene Američke Države su izdale drugo odobrenje kupcima da preuzmu pošiljke ruske nafte koje se već nalaze na moru, proširujući tako privremeno izuzeće koje je prošle nedelje dato samo Indiji, a u pokušaju da ublaže pritisak na cene u jeku rata na Bliskom istoku.

Ministar finansija Scott Bessent rekao je u objavi na društvenim mrežama da je ova mera zamišljena kao "strogo ciljano, kratkoročno rešenje" koje se "odnosi samo na naftu koja je već u transportu i neće doneti značajnu finansijsku korist ruskoj vladi". Američka vlada preduzela je niz koraka kako bi obuzdala nagli rast cena sirove nafte i goriva od početka napada na Iran pre skoro dve nedelje, uključujući planirano oslobađanje 172 miliona barela iz strateških