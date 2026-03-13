Wonderful širi timove u Adria regionu nakon investicije od 150 miliona dolara

Kompanija Wonderful.ai prikupila je 150 miliona dolara u seriji B runda finansiranja, čime je njena procenjena vrednost dostigla oko dve milijarde dolara.

Investiciju je predvodio fond Insight Partners, uz učešće fondova Index Ventures, IVP, Bessemer Venture Partners i Vine Ventures. Novo finansiranje dolazi u trenutku kada tržište AI agenata ubrzano raste, a velike kompanije traže konkretna rešenja koja mogu da se implementiraju u svakodnevne poslovne procese. Wonderful razvija platformu namenjenu upravo takvim okruženjima - velikim korporacijama koje žele da automatizuju komunikaciju sa korisnicima i interne