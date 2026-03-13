Pao američki vojni avion u Iraku, poginula četiri člana posade

Američka vojska saopštila je da je avion za točenje goriva KC-135, koji je podržavao operacije protiv Irana, pao u zapadnom Iraku piše AP.

Američka vojska potvrdila je smrt četiri člana posade aviona, javlja CNN. Navedeno je da pad aviona „nije bio uzrokovan neprijateljskom vatrom ili prijateljskom vatrom“, već da je u njega učestvovao drugi američki tanker. „Spasavanje još dva člana posade na stratotankeru KC-135 se nastavlja“, saopštila je Centralna komanda SAD u saopštenju objavljenom na X-u. Okolnosti četvrtačkog pada su još uvek pod istragom, saopštila je Centralna komanda. Vojska ne objavljuje