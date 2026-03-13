NBS od danas u SEPA registru Evropskog platnog saveta, plaćenje moguće od 5. maja

Forbes pre 33 minuta  |  Agencije
NBS od danas u SEPA registru Evropskog platnog saveta, plaćenje moguće od 5. maja

Narodna banka Srbije (NBS) saopštila je danas da je dobila pozitivnu ocenu Evropskog platnog saveta u postupku prijave za učešće u platnoj šemi SEPA Credit Transfer (CT) i operativnog izvršenja transakcija za potrebe budžetskih korisnika i od danas je u registru ove institucije.

Plaćanja u okviru SEPA CT platne šeme operativno će biti omogućena od 5. maja ove godine, kada će tehnička i operativna faza implementacije biti u potpunosti završena. Time će se stvoriti uslovi da plaćanja u okviru područja SEPA budu dostupna u punom kapacitetu, objavila je NBS. Kako je istakla NBS, sistem SEPA omogućiće da se bezgotovinska plaćanja u evrima koja su u nadležnosti centralne banke obavljaju pod povoljnim i standardizovanim uslovima u svim državama
