SAD privremeno dozvolile prodaju ruske nafte koja je već u tranzitu

Sjedinjene Američke Države izdale su novu opštu licencu kojom se privremeno dozvoljava prodaja ruske sirove nafte i naftnih derivata koji su utovareni na brodove do 11. aprila, objavljeno je na sajtu američkog Ministarstva finansija.

Američki ministar finansija Skot Besent naveo je na mreži Iks da je mera usmerena na očuvanje stabilnosti globalnog energetskog tržišta i održavanje nižih cena energenata u trenutku povećane nestabilnosti. Prema njegovim rečima, privremeno ovlašćenje omogućava državama da kupe rusku naftu koja je već u tranzitu i trenutno se nalazi na moru, kako bi se povećala dostupnost postojećeg snabdevanja na svetskom tržištu. Besent je naveo da je reč o usko ograničenoj i