Napadnut Danil Medvedev! Ruski teniser još jednom u centru haosa, morao je da se izvini zbog ovog poteza

Medvedev je u četvrtfinalu pobedio Džeka Drejpera u dva seta rezultatom 6:1, 7:5, a tokom susreta je dobio glasne zvižduke navijača, kao i negodovanje od strane britanskog tenisera.

Razlog je odluka da traži od sudije video proveru jedne situacije. Naime, pri rezultatu 5:5 u drugom setu, na servisu Rusa je Drejper imao 0:15. Drugi poen u tom gemu je pripao Medvedevu zbog ometanja usred poena. Danil je tražio proveru snimka zbog poteza rukom koji je njegov protivnik napravio, a posle gledanja snimka doneta je odluka o dodeljivanja poena Medvedevu. Ono što je posebno izazvalo bes navijača, ali i nezadovoljstvo Drejpera jeste činjenica da je