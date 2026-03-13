Školsko zvono zvoni samo za jednu devojčicu: Marija je jedini đak u maloj seoskoj školi kod Prijepolja, do učinioce stiže peške preko planine: "Nije me strah"

U selu Kučin, udaljenom gotovo dvadeset kilometara od centra Prijepolja, nalazi se mala seoska škola u kojoj danas nastavu pohađa samo jedan učenik.

Iako su nekada u učionicama ove škole sedele desetine đaka, danas školsko zvono zvoni samo za jednu devojčicu, Mariju Ratković. Put koji vodi do sela je dug i u velikom delu makadamski, pa je naročito zimi dolazak do škole otežan, dodatni problem je i to što škola još uvek nema uređen toalet, pa su učiteljica i učenica prinuđene da koriste poljski. Kako izgleda školovanje kada ste jedini đak u školi i koje izazove nosi proverila je naša ekipa. Škola u Kučinu