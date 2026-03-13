"Eto, zbog toga je najbolji u ligi": Adelman objasnio zašto je Nikola važan čak i kad ne daje poene

Denver je pobedio u drugoj utakmici zaredom, ovog puta posle preokreta je pao San Antonio (136:131).

Iako tim iz Kolorada nije uspeo da napreduje na tabeli Zapada trijumf je i te kako bitan za ekipu Dejvida Adelmana. A, posebno način na koji su gosti stigli do pobede - u poslednjih 12 minuta bili su ubedljivi i slavili 42:25. Odakle potiče snaga Denvera da preokrene iz meča gde je imao i dvocifreni zaostatak? "Jednostavno smo ostali u utakmici. Probali smo milion različitih petorki. Igrao sam sa nekim igračima zajedno koje nisam koristio tokom cele sezone i u