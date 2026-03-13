Mladić i devojka stari 19 godina poginuli u Busijama, još jedna tinejdžerka teško povređena: sleteli kolima u kanal

Mladić i devojka stari 19 godina poginuli su u saobraćajnoj nesreći kada je njihov automobil sleteo s puta u kanal u naselju Busije kod Batajnice, rečeno je Tanjugu u Hitnoj pomoći.

U toj nesreći, koja se dogodila u 21.59 časova, takođe je teško povređena još jedna 19-godišnja devojka, koja je prevezena u bolnicu. Ekipe Hitne pomoći su tokom noći intervenisale 130 puta, a od toga su 34 intervencije bile na javnom mestu, uglavnom zbog osoba u alkoholisanom stanju. Za pomoć su se najviše javljali hroničari i pacijenti sa povišenim krvnim pritiskom.