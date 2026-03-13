Mladić i devojka stari 19 godina poginuli u Busijama, još jedna tinejdžerka teško povređena: sleteli kolima u kanal

Newsmax Balkans pre 1 sat
Mladić i devojka stari 19 godina poginuli u Busijama, još jedna tinejdžerka teško povređena: sleteli kolima u kanal

Mladić i devojka stari 19 godina poginuli su u saobraćajnoj nesreći kada je njihov automobil sleteo s puta u kanal u naselju Busije kod Batajnice, rečeno je Tanjugu u Hitnoj pomoći.

U toj nesreći, koja se dogodila u 21.59 časova, takođe je teško povređena još jedna 19-godišnja devojka, koja je prevezena u bolnicu. Ekipe Hitne pomoći su tokom noći intervenisale 130 puta, a od toga su 34 intervencije bile na javnom mestu, uglavnom zbog osoba u alkoholisanom stanju. Za pomoć su se najviše javljali hroničari i pacijenti sa povišenim krvnim pritiskom.
Otvori na newsmaxbalkans.com

Povezane vesti »

Opšta havarija u srcu Šumadije, čak tri saobraćajne nesreće: Hitna imala pune ruke posla

Opšta havarija u srcu Šumadije, čak tri saobraćajne nesreće: Hitna imala pune ruke posla

Telegraf pre 1 sat
"Ljudi su nemo posmatrali": Užasan snimak u Busijama, gde su se ugasila 2 mlada života, delovi leteli u vazduh

"Ljudi su nemo posmatrali": Užasan snimak u Busijama, gde su se ugasila 2 mlada života, delovi leteli u vazduh

Telegraf pre 2 sata
Saobraćajne nesreće, povrede, visok pritisak: Pune ruke posla za lekare u ovom gradu u Srbiji

Saobraćajne nesreće, povrede, visok pritisak: Pune ruke posla za lekare u ovom gradu u Srbiji

Blic pre 3 sata
Pune ruke posla za kragujevačku Hitnu pomoć: Intervencije zbog nezgoda i hroničnih tegoba

Pune ruke posla za kragujevačku Hitnu pomoć: Intervencije zbog nezgoda i hroničnih tegoba

Serbian News Media pre 3 sata
Auto sleteo sa puta na ulazu u dvorište: Detalji nesreće kod Ugrinovaca u kojoj je poginulo dvoje tinejdžera

Auto sleteo sa puta na ulazu u dvorište: Detalji nesreće kod Ugrinovaca u kojoj je poginulo dvoje tinejdžera

Mondo pre 3 sata
Ovako izgleda automobil u kom su ugašena dva života: Slike iz Busija lede krv u žilama

Ovako izgleda automobil u kom su ugašena dva života: Slike iz Busija lede krv u žilama

Telegraf pre 3 sata
Tri saobraćajne nezgode u 24 sata: Hitna pomoć u Kragujevcu intervenisala 44 puta

Tri saobraćajne nezgode u 24 sata: Hitna pomoć u Kragujevcu intervenisala 44 puta

RINA pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Batajnica

Društvo, najnovije vesti »

Odata pošta stradalima u padu vojnog helikoptera pre 11 godina

Odata pošta stradalima u padu vojnog helikoptera pre 11 godina

Insajder pre 40 minuta
Upotreba veštačke inteligencije u pravosuđu - pravno neuređena

Upotreba veštačke inteligencije u pravosuđu - pravno neuređena

RTV pre 30 minuta
Studenti sa Megatrenda mogu da nastave studije na Privrednoj Akademiji u Novom Sadu i Edukonsu u Sremskoj Kamenici

Studenti sa Megatrenda mogu da nastave studije na Privrednoj Akademiji u Novom Sadu i Edukonsu u Sremskoj Kamenici

RTV pre 20 minuta
Ministarstvo prosvete objavilo gde studenti sa Megatrenda mogu da nastave studije

Ministarstvo prosvete objavilo gde studenti sa Megatrenda mogu da nastave studije

Danas pre 5 minuta
Oglasilo se Ministarstvo prosvete povodom slučaja "Megatrend": Studenti mogu da nastave studiranje u ova 2 grada, ovo su svi…

Oglasilo se Ministarstvo prosvete povodom slučaja "Megatrend": Studenti mogu da nastave studiranje u ova 2 grada, ovo su svi detalji

Blic pre 25 minuta