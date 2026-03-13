Siner silovito do polufinala Indijan Velsa, Amerikanac pregažen

Drugi teniser sveta Italijan Janik Siner plasirao se u polufinale turnira u Indijan Velsu, pošto je u četvrtfinalu pobedio 27. igrača sveta Amerikanca Lernera Tijena posle dva seta, 6:1, 6:2.

Meč je trajao sat i sedam minuta. Siner je četiri puta uzeo servis američkom teniseru, dok Tijen nije osvojio nijedan brejk. Italijanski teniser zabeležio je 10 asova, dok je Tijen osvojio četiri poena direktno iz servisa. Siner će u polufinalu igrati protiv četvrtog tenisera sveta Nemca Aleksandra Zvereva.