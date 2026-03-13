Siner silovito do polufinala Indijan Velsa, Amerikanac pregažen

Nova pre 25 minuta
Siner silovito do polufinala Indijan Velsa, Amerikanac pregažen

Drugi teniser sveta Italijan Janik Siner plasirao se u polufinale turnira u Indijan Velsu, pošto je u četvrtfinalu pobedio 27. igrača sveta Amerikanca Lernera Tijena posle dva seta, 6:1, 6:2.

Meč je trajao sat i sedam minuta. Siner je četiri puta uzeo servis američkom teniseru, dok Tijen nije osvojio nijedan brejk. Italijanski teniser zabeležio je 10 asova, dok je Tijen osvojio četiri poena direktno iz servisa. Siner će u polufinalu igrati protiv četvrtog tenisera sveta Nemca Aleksandra Zvereva.
Otvori na nova.rs

Povezane vesti »

Sabalenka se mučila ali prošla u polufinale Indijan Velsa

Sabalenka se mučila ali prošla u polufinale Indijan Velsa

Nova pre 20 minuta
Zverev nastavlja da „vrši pritisak“ na Đokovića

Zverev nastavlja da „vrši pritisak“ na Đokovića

Danas pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Indijan VelsJanik Siner

Sport, najnovije vesti »

Siner silovito do polufinala Indijan Velsa, Amerikanac pregažen

Siner silovito do polufinala Indijan Velsa, Amerikanac pregažen

Nova pre 25 minuta
Sabalenka se mučila ali prošla u polufinale Indijan Velsa

Sabalenka se mučila ali prošla u polufinale Indijan Velsa

Nova pre 20 minuta
Liga konferencija: „Srpski“ AEK praktično overio plasman u četvrtfinale

Liga konferencija: „Srpski“ AEK praktično overio plasman u četvrtfinale

Danas pre 1 sat
(VIDEO) I Dubai ušao u ozbiljnu trku sa Zvezdom za plej-of Evrolige

(VIDEO) I Dubai ušao u ozbiljnu trku sa Zvezdom za plej-of Evrolige

Danas pre 1 sat
Krunić i Danilina u finalu Indijan Velsa u konkurenciji dublova

Krunić i Danilina u finalu Indijan Velsa u konkurenciji dublova

RTS pre 50 minuta