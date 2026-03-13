Krunić i Danilina u finalu Indijan Velsa u konkurenciji dublova

RTS pre 2 sata
Krunić i Danilina u finalu Indijan Velsa u konkurenciji dublova

Srpska teniserka Aleksandra Krunić i Kazahstanka Ana Danilina plasirale su se večeras u finale turnira u Indijan Velsa u konkurenciji dublova, pošto su u polufinalu savladale špansko-američku kombinaciju Kristina Buksa-Nikol Melihar-Martines sa 6:3, 6:4.

U finalu će se Krunićeva i Danilina sastati sa pobednikom duela između Italijanki, koje su prvi nosioci, Sara Erani-Jasmin Paolini i češko-američke kombinacije Katerina Sinijakova-Tejlor Taunsend.
Otvori na rts.rs

Povezane vesti »

Krunić i Danilina u finalu Indijan Velsa u konkurenciji dublova

Krunić i Danilina u finalu Indijan Velsa u konkurenciji dublova

Politika pre 36 minuta
Krunić i Danilina na korak od trofeja u Indijan Velsu

Krunić i Danilina na korak od trofeja u Indijan Velsu

Danas pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Indijan VelsAleksandra Krunić

Sport, najnovije vesti »

Ferencvaroš vratio vreme evropskog fudbala: muk na stadionu engleskog velikana u Ligi Evrope

Ferencvaroš vratio vreme evropskog fudbala: muk na stadionu engleskog velikana u Ligi Evrope

Mondo pre 56 minuta
Krunić i Danilina u finalu Indijan Velsa u konkurenciji dublova

Krunić i Danilina u finalu Indijan Velsa u konkurenciji dublova

Politika pre 36 minuta
Siner silovito do polufinala Indijan Velsa, Amerikanac pregažen

Siner silovito do polufinala Indijan Velsa, Amerikanac pregažen

Nova pre 1 sat
Sabalenka se mučila ali prošla u polufinale Indijan Velsa

Sabalenka se mučila ali prošla u polufinale Indijan Velsa

Nova pre 1 sat
Liga konferencija: „Srpski“ AEK praktično overio plasman u četvrtfinale

Liga konferencija: „Srpski“ AEK praktično overio plasman u četvrtfinale

Danas pre 2 sata