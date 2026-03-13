Krunić i Danilina u finalu Indijan Velsa u konkurenciji dublova

Srpska teniserka Aleksandra Krunić i Kazahstanka Ana Danilina plasirale su se večeras u finale turnira u Indijan Velsa u konkurenciji dublova, pošto su u polufinalu savladale špansko-američku kombinaciju Kristina Buksa-Nikol Melihar-Martines sa 6:3, 6:4.

U finalu će se Krunićeva i Danilina sastati sa pobednikom duela između Italijanki, koje su prvi nosioci, Sara Erani-Jasmin Paolini i češko-američke kombinacije Katerina Sinijakova-Tejlor Taunsend.