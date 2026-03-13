Požar u ritu između Beočina i Rakovca, kuće nisu ugrožene

Požar je oko 18 časova izbio u Dumbovu, delu Beočina prema Rakovcu. Može se videti i sa novosadske strane. Iz Uprave za vanredne situacije u Novom Sadu RTS-u je rečeno da gori trska. Kako saznaje RTS, nema ugroženih objekata niti povređenih lica. Olakšavajuća okolnost je i ta što vetar duva prema reci, odnosno prema gradu. Hitna pomoć nije intervenisala. Stambeno naselje koje se nalazi u blizini nije ugroženo. Elektrodistribucija je isključila struju na dalekovodu