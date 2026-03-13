Signali: Epski bes – pretnja po region?

NOVI SAD - Operacija „Epski bes", u kojoj su Sjedinjene Američke Države i Izrael 28. februara izveli vojni udar na Iran i ubili vrhovnog vođu Alija Hamneija, predstavljena je kao demonstracija moći i odlučnosti jedne svetske sile, ali i kao sumrak međunarodnog prava.

Napadi se nastavljaju sve većom žestinom i prete eskalacijom i van Bliskog istoka, a veći deo sveta već oseća ekonomske i ekološke posledice. Ima li kraja sukobu koji menja dinamiku Bliskog istoka i globalne politike? Može li verski fanatizam dodatno iskomplikovati već nestabilnu bezbednosnu sliku sveta i da li Balkanu preti period nestabilnosti? Da li je realno da se ratni sukobi prošire i na Mediteran? Kako će rat na Bliskom istoku uticati na Srbiju? RTV1/ petak,
