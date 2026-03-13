Vučić: Srbija snažila vojsku da bi ostala slobodna, ne da bi nekoga napala

ARANĐELOVAC - Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je danas da je Srbija snažila svoju vojsku da bi ostala slobodna i nezavisna, a ne da bi nekoga napala, i da svi mogu mirno da spavaju, ali i da ne treba da pomisle bi Srbiju mogli da pokore.

"Srbija će ostati slobodna, nezavisna i čuvaćemo je svom snagom. Zato smo snažili vojsku", poručio je Vučić na predizbornom skupu u sportskoj hali u Aranđelovcu. On je dodao i da nije verovao da će tolika histerija da nastane kada su videli samo jednu srpsku raketu osvrćući se na reči hrvatskog premijera Andreja Plenkovića da će o tome da obavesti NATO. "Ne moraš ti da obaveštavaš, ja ću da obavestim. Ja ću da obavestim zato što se ja ne stidim, već ponosim onim