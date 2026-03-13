Protiv SAS-a za opstanak i plej-of Futsal tim Novog Pazara igraće u Novom Bečeju protiv zrenjaninskog SAS-a u 17. kolu Prve lige Srbije.

Utakmica pretposlednje runde osnovnog dela prvenstva na programu je u subotu od 19 časova. Pazarcima je potreban bod da i matematički obezbede opstanak u elitnom rangu, a u slučaju trijumfa napraviće veliki korak ka plej-ofu za prvaka države. Petoplasirani Novi Pazar ima 17 bodova, dok je osmi na tabeli SAS sa 11 bodova trenutno na poziciji što vodi u baraž za mesto u eliti naredne sezone. M. Minić The post Protiv SAS-a za opstanak i plej-of appeared first on Radio