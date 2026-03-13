MUP: Krivične prijave protiv osobe iz Loznice i dvoje bugarskih državljana zbog falsifikovane robe

Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije (MUP) saopštilo je danas da će podneti krivične prijave protiv jedne osobe iz Loznice i dvoje bugarskih državljana, zbog sumnje da su prodavali falsifikovanu i robu zaštićenih robnih marki.

MUP je u saopštenju naveo da je kod A.S. (55) iz Loznice pronašao i oduzeo 560 pari falsifikovane obuće zaštićenih robnih marki, a kod bugarskih državljana S.M.A. (54) i C.R.S. (61) 8.406 naočara i 428 futrola za naočare zaštićenih robnih marki, bez dokumentacije o poreklu robe. Kako se dodaje, roba je bila namenjena daljoj prodaji, a njena ukupna vrednost iznosi oko 8,7 miliona dinara. Protiv osumnjičenih biće podnete krivične prijave za nedozvoljenu trgovinu i