Britanski “tajfuni” na zadatku

Vesti online pre 17 minuta  |  Sputnjik (A. S.)
Britanski avioni „tajfun“ angažovani su iznad Bahreina u okviru odbrambenih operacija Velike Britanije na Bliskom istoku.

Dva od četiri aviona poslata u Katar posebno su raspoređena za presretanje dolazećih dronova dok sukob SAD i Izraela sa Iranom ulazi u drugu nedelju, navode britanski mediji. Bahreinski zvaničnici su saopštili da je od početka sukoba presretnuto 190 dronova i 114 raketa, ali da i dalje postoji hitna potreba za kratkometnom protivvazdušnom odbranom. Britansko vazduhoplovstvo, zajedno sa evropskim saveznicima, izvodio borbene patrole i nad Kiprom, Jordanom i
