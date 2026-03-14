Beogradski marš od 39 kilometara, u organizaciji zborova, završen na Studentskom trgu

Učesnici protestne povorke "Beogradski marš" stigli su večeras na Studentski trg u centru grada, gde su završili celodnevno pešačenje od 39 kilometara kroz beogradske opštine.Oni su dočekani uz uzvike "Pumpaj, pumpaj!" i buku pištaljki, a zapaljeno je i nekoliko baklji.

Učesnici "Beogradskog marša" su nosili veliki broj zastava, kako srpskih trobojki, tako i zastava fakulteta i beogradskih opština iz kojih dolaze.

Marš su organizovali beogradski zborovi povodom godinu dana od kada su studenti u blokadi pozvali građane da se udruže u ta tela.

"Beogradski marš" krenuo je jutros od Vukovog spomenika, a ruta je išla Ruzveltovom ulicom, preko Bogoslovije, Pančevačkog mosta, Zrenjaninskog puta, Borče, Crvenke, Pupinovog mosta, Zemuna, Novog Beograda, mosta Gazela, Autokomande i Slavije do Studentskog trga.

U Studentskom parku u centru Beograda tokom celog dana je humanitarni bazar. Postavljeni su štandovi više od 20 beogradskih optinskih zborova, fakulteta Univerziteta u Beogradu i organizacija koje podržavaju studentski i građanski pokret.

Zborovi su u najavi događaja naveli da se ovog meseca navršava godinu dana od kako su studenti u blokadi pozvali građane da se okupe i organizuju po principima direktne demokratije.

Od tada su, kako su dodali, širom Srbije nastali brojni zborovi koji su "doprineli jačanju i širenju ideja studentskog pokreta van akademskih krugova". Ukazali su da zborovi nisu samo pratili studentski pokret, već su i sami bili pokretač.

"Organizovali su proteste, blokade, tribine, akcije čišćenja i ozelenjavanja, prikupljali primedbe protiv (anti)urbanističkih planova i borili se za bolje, pravednije i solidarno društvo. Pokazali smo da je direktna demokratija moguća. Da smo različiti, ali i da svako od nas može da doprinese. Da je solidarnost naša najveća snaga, a povezanost najbolja odbrana od manipulacije", naveli su zborovi.

Godišnjicu zajedničke borbe, dodali su, proslaviće onim što je tu borbu obeležilo - današnjim "Beogradskim maršom" - velikom kružnom šetnjom kroz beogradske opštine dugom 39 kilometara.

"Šetnje širom Srbije postale su simbol istrajnosti i decentralizacije. Prenosile su ideje pokreta van granica većih gradova. Šetnja kroz beogradske opštine podseća na kilometre prepešačenih staza, mostova, livada i puteva u prethodnih godinu dana", naveli su zborovi.

(Beta, 14.03.2026)