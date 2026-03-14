Eksplozija u jevrejskoj školi u Amsterdamu, gradonačelnica osudila napad; Islamski pokret preuzeo odgovornost

U Amsterdamu je sinoć došlo do eksplozije na spoljnom zidu jevrejske škole u Bujtenveldertu.

Policija i vatrogasne službe brzo su reagovale, a materijalna šteta je ograničena, preneo je NOS. Gradonačelnica Amsterdama Femke Halsema opisala je incident kao ciljani napad na jevrejsku zajednicu i osudila ga kao "kukavički čin agresije". Ona je navela da škola mora da ostane sigurno mesto za decu, a Amsterdam bezbedan za Jevreje, ističući zabrinutost zbog rastućeg antisemitizma. Policija je potvrdila da postoje slike postavljanja i detonacije eksploziva. Zbog