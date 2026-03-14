Mesarović: Ključni element strategije Srbija 2030. su i nove industrijske zone i tehnološki parkovi

Ministarka privrede Adrijana Mesarović rekla je danas da je jedan od ključnih elemenata Strategije razvoja Srbije do 2030. godine izgradnja novih industrijskih zona i tehnoloških parkova širom Srbije.

Ona je, za Radio-televiziju Srbije (RTS), navela da će se graditi industrijski parkovi po modelu razvijenih svetskih centara, u kojima će poslovati komplementarne industrije i celokupni lanci snabdevanja. "Želimo da Srbiju pozicioniramo kao tehnološko čvorište Evrope – zemlju koja spaja sirovinu i inteligenciju, tradiciju i inovacije", rekla je Mesarović. Kao primere navela je industrijski park u Inđiji, koji će se graditi na oko 740 hektara, i park "Mihajlo Pupin"