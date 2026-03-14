Ulutaš za Tanjug: Situacija na Kosovu mirna, ali krhka

Komandant KFOR-a general-major Ozkan Ulutaš izjavio je da je, kako je naveo, "situacija na Kosovu mirna, ali krhka" i istakao da trajna bezbednost zavisi od političkog rešenja i da zato KFOR snažno podržava dijalog o normalizaciji odnosa Beograda i Prištine kojim posreduje EU.

"To je okvir u kojem treba tražiti rešenja za otvorena pitanja, uz poštovanje prava svih zajednica", rekao je Ulutaš u intervjuu za Tanjug. Istakao je da ima redovne kontakte i odličnu saradnju sa načelnikom Generalštaba Vojske Srbije, generalom Milanom Mojsilovićem. Ulutaš je naveo da KFOR nastavlja da izvršava svoj mandat, doprinoseći bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude na tom prostoru. Na pitanje kako ocenjuje trenutnu bezbednosnu situaciju na prostoru