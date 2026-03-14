Troje Kragujevčana saslušano zbog navodnog vređanja aktivista SNS

Troje Kragujevčana saslušano je sinoć u Prekršajnom sudu u Kragujevcu jer su, navodno, vređali aktiviste Srpske napredne stranke (SNS) koji su u centru grada kod štanda delili promotivni materijal.

Slobodan Rašković, Miodrag Stevanović i Zorica Maslak najpre su odvedeni su u policijsku stanicu, a potom i u Prekršajni sud. Posle saslušanja kod sudije za prekršaje, Stevanović je novinarima ispričao da je u centru grada bilo više štandova SNSi da je on doviknuo "pumpaj" i ništa više. Kako prenosi portal Glas Šumadije, Stevanović je rekao da se posle sat vremena priključio razgovoru sa gradonačelnikom Nikolom Dašićem i direktorom Energetike Aleksandrom Lazovićem.