Bogdan i dalje bez minuta: Klipersima to ne smeta, Lenard izjednačio rekord

Los Anđeles Klipersi pobedili su Čikago Bulse rezultatom 119:108 i ostvarili četvrti uzastopni trijumf. Kapiten reprezentacije Srbije Bogdan Bogdanović propustio je i osmi meč u nizu, pošto je odlukom trenera presedeo celu utakmicu na klupi.

U 2026. godini Bogdanović je nastupio na samo dve utakmice sa skromnom minutažom. Kavaj Lenard je predvodio Kliperse sa 28 poena, čime je postigao najmanje 20 poena na 44. uzastopnom meču, izjednačivši rekord franšize koji je 1974. godine postavio Bob Mekadu. Benedikt Maturin je dodao 26 poena, dok je Džordan Miler upisao 14. Klipersi su trenutno na skoru 34-32 i nalaze se u borbi za plej-in Zapadne konferencije. U ekipi Čikaga istakao se Džoš Gidi sa svojim 11.
Povezane vesti »

Košarkaši Toronta pobedili Finiks, Detroit bolji od Memfisa u NBA ligi

Košarkaši Toronta pobedili Finiks, Detroit bolji od Memfisa u NBA ligi

RTV pre 1 sat
Lenard predvodio Kliperse do četvrte uzastopne pobede

Lenard predvodio Kliperse do četvrte uzastopne pobede

RTS pre 2 sata
Bogdan Bogdanović i dalje ne igra, ali Klipersi ređaju pobede

Bogdan Bogdanović i dalje ne igra, ali Klipersi ređaju pobede

Sport klub pre 1 sat
Rajakovićev Toronto upisao važnu pobedu u borbi za plejof, nova odlična partija Ingrama

Rajakovićev Toronto upisao važnu pobedu u borbi za plejof, nova odlična partija Ingrama

Telegraf pre 1 sat
Rajakovićev Toronto se vratio pobedama: Posle dva poraza - Darkova četa srušila Finiks! (video)

Rajakovićev Toronto se vratio pobedama: Posle dva poraza - Darkova četa srušila Finiks! (video)

Kurir pre 2 sata
Strašno važna pobeda Toronta: Rajaković "probudio" ekipu baš kada je to bilo najpotrebnije VIDEO

Strašno važna pobeda Toronta: Rajaković "probudio" ekipu baš kada je to bilo najpotrebnije VIDEO

Nova pre 2 sata
Bogdanoviću i dalje ni minut – Rajaković prekinuo mini crni niz

Bogdanoviću i dalje ni minut – Rajaković prekinuo mini crni niz

Sputnik pre 2 sata
Povezane vesti »

Topić nadomak dabl-dabla u pobedi Oklahome nad Delaverom

Topić nadomak dabl-dabla u pobedi Oklahome nad Delaverom

RTS pre 4 minuta
Pep "razapeti" genije, linija je tako tanka...

Pep "razapeti" genije, linija je tako tanka...

Sportske.net pre 4 minuta
Crvena zvezda ima najboljeg plejmejkera u Evropi?! Pitanje je da li još neko može da uradi ono što je on protiv prvaka Evrolige…

Crvena zvezda ima najboljeg plejmejkera u Evropi?! Pitanje je da li još neko može da uradi ono što je on protiv prvaka Evrolige

Kurir pre 5 minuta
Istorija u Formuli 1: Antoneli najmlađi ikada na "polu"

Istorija u Formuli 1: Antoneli najmlađi ikada na "polu"

Nova pre 5 minuta
Topić blizu dabl-dabl učinka: Odličan meč Srbina u G ligi!

Topić blizu dabl-dabl učinka: Odličan meč Srbina u G ligi!

Kurir pre 4 minuta