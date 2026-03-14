Bogdan i dalje bez minuta: Klipersima to ne smeta, Lenard izjednačio rekord

Los Anđeles Klipersi pobedili su Čikago Bulse rezultatom 119:108 i ostvarili četvrti uzastopni trijumf. Kapiten reprezentacije Srbije Bogdan Bogdanović propustio je i osmi meč u nizu, pošto je odlukom trenera presedeo celu utakmicu na klupi.

U 2026. godini Bogdanović je nastupio na samo dve utakmice sa skromnom minutažom. Kavaj Lenard je predvodio Kliperse sa 28 poena, čime je postigao najmanje 20 poena na 44. uzastopnom meču, izjednačivši rekord franšize koji je 1974. godine postavio Bob Mekadu. Benedikt Maturin je dodao 26 poena, dok je Džordan Miler upisao 14. Klipersi su trenutno na skoru 34-32 i nalaze se u borbi za plej-in Zapadne konferencije. U ekipi Čikaga istakao se Džoš Gidi sa svojim 11.