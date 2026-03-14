Hilandar i znakovi pored puta

Može li najveće izdvajanje za Hilandar da prikrije pustoš koju ovaj režim proizvodi u kulturi i obrazovanju, jer počeo je petnaesti mesec od kada je Ministarstvo zavrnulo slavine za praktično najveći deo aktera koji su svoje finansiranje, opstanak i produkciju pokrivali od sredstava redovnih konkursa

Budžet za finansiranje Hilandara u 2026. iznosi 138,5 miliona dinara i to je najveći budžet za Hilandar ikada! Tu odluku je 3. marta ove godine donela Komisija za Hilandar čiji je predsednik ministar kulture Nikola Selaković. I taj novac se izdvaja iz ovogodišnjeg budžeta za kulturu Srbije. A budžet za kulturu Srbije u ovoj godini, poređenja radi, izgleda ovako: u Srbiji se za kulturu ulaže 21 evro po stanovniku, u Hrvatskoj 23-25 evra, u Sloveniji 130 evra po