Otkazana "Finalisima": Španija i Argentina nisu uspele da se dogovore oko novog termina

"Finalisima", utakmica između prvaka Evrope i Južne Amerike, otkazana je.

Susret Španije i Argentine trebalo je da bude odigran 27. marta u Kataru, ali je utakmica najpre izmeštena zbog krize na Bliskom istoku. Postojala je ideja da će meč, ipak, biti igran u Madridu, u prvobitnom terminu, ali sa kapacitetom 50-50. Ipak, Argentina je to odbila. Druga opcija je bila da se odigraju dve utakmice, jedna u Madridu 27. marta, a druga u Buenos Ajresu tokom reprezentativne pazuze pre EURO 2028. i Kopa Amerike, ali je i ova ponuda odbijena.