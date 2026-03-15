Srbija: Kome vreme curi od Petnaestog marta?

Godinu dana od najvećeg protesta u srpskoj istoriji prošli su u represiji i „mrcvarenju“ građana, kažu sagovornici DW. Za koga je radilo to vreme?

Prošlogodišnji veliki miting 15. marta ostaće upamćen po najvećem broju ljudi na ulici ikada – oko 325.000, prema proceni Arhiva javnih skupova – i navodnoj upotrebi zvučnog topa protiv građana. Dalje od toga, mišljenja se razilaze. Vlast Aleksandra Vučića je tada po prvi put okupila veliki broj pripadnika „ljudi u crnom“ u šatorskom kampu u Pionirskom parku. Jer kako se kasnije tvrdilo, nije bilo potpunog jedinstva u zvaničnim policijskim redovima. Mnogi