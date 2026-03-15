Emirati pod žestokom vatrom: Na UAE danas ispaljeno devet balističkih raketa i 33 drona!

Ministarstvo odbrane Ujedinjenih Arapskih Emirata (UAE) saopštilo je da je danas prema toj zemlji ispaljeno devet balističkih raketa i 33 drona.

Navodi se da ukupno na zemlju od 28. februara ispaljeno 1.600 dronova, 294 balističke rakete i 15 krstarećih raketa. U napadima je ubijeno šest osoba, dok je 141 ranjena. Portparolka iranske vlade Fatemeh Mohadžerani izjavila je da je u napadima na tu zemlju oštećeno 36.469 stambenih jedinica i 6.179 poslovnih objekata, prema navodima državne novinske agencije IRNA. Iran nije objavio nikakve informacije o vojnim gubicima i šteti. Mohadžerani je dodala da je rat