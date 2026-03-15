"Nisam ga video u životu da ovo radi": Lebron Džejms šokirao Jokića i Denver, ima 41 godinu i ovo može

Košarkaši Los Anđeles Lejkersa i Denver Nagetsa odigrali su spektakularan meč u Kripto areni.

Heroj je bio Slovenac Luka Dončić koji je postigao pobedničke poene u produžetku, ali Amerikanci bruje o potezu 41-godišnjeg Lebrona Džejmsa. Legendarni as je u finišu četvrte deonice bacio za loptu kao da mu život zavisi od ne i pokazao zašto i dalje igra košarku. Kao najstariji i najiskusniji je pustio Dončića i Rivsa da se "igraju košarke", a onda se povremeno pojavljivao i postizao važne poene. Ipak, ne očekuje se baš od njega da gine za svaku loptu, ali je