Zakazano saslušanje poslanica u Novom Sadu: Jelena Milošević, Dragana Rakić i Danijela Nestorović neće koristiti imunitet

Tri narodne poslanice opozicije – Danijela Nestorović, Jelena Milošević i Dragana Rakić – pojaviće se u utorak, 17. marta, pred tužilaštvom u Novom Sadu, gde su pozvane na saslušanje zbog sumnje da su napale službeno lice tokom blokade te institucije.

Kako se navodi u saopštenju SSP-a, one neće koristiti poslanički imunitet, već će se odazvati pozivu tužilaštva i u postupku učestvovati „kao građanke ove zarobljene zemlje“. U saopštenju su istakle da u brojnim slučajevima koji su potresli javnost niko nije odgovarao, navodeći, između ostalog, pad vojnog helikoptera u kojem je stradalo sedam osoba, rušenje objekata u Savamala, slučaj Jovanjica, kao i druge događaje za koje tvrde da nisu dobili pravosudni epilog.