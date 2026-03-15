Kazahstan danas menja ustav?

Potreban natpolovični odziv i podrška izašlih

Nacionalni referendum o novom ustavu Kazahstana održaće se u nedelju, 15. marta. U septembru 2025. godine, predsednik Kazahstana Kasim-Žomart Tokajev predložio je izmenu ustava, koji je na snazi više od 30 godina. Tada je predložio transformaciju sadašnjeg dvodomnog parlamenta u jednodomni. Kasnije, u januaru 2026. godine, Tokajev je predložio uspostavljanje mesta potpredsednika, reformu savetodavnih tela, izmenu preambule ustava i uvođenje drugih amandmana. Za