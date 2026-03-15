Kimi Antoneli pobedom na Velikoj nagradi Kine do prvog trijumfa u Formuli 1

Vozač Mercedesa, Italijan Kimi Antoneli došao je do prve pobede u karijeri u Formuli 1 pošto je slavio na Velikoj nagradi Kine, drugoj trci ovogodišnjeg šampionata.

Antoneli je prvenac upisao na 26. trci u karijeri, samo dan pošto je postao najmlađi osvajač pol pozicije u istoriji sa 19 godinom i 201 danom. Mladi Italijan, ipak, nije postao najmlađi pobednik svih vremena, pošto taj rekord drži Maks Ferstapen sa 18 godina i 228 dana. Trijumfom u Šangaju Antoneli je prekinuo "post" Italije koji je trajao skoro 20 godina. Prethodni put da je italijanski automobilista slavio bilo je 19. marta 2006. godine, kad je Đankarlo Fizikela