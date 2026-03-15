Penjaroja: Prvi cilj nam je da osvojimo ABA ligu

Trener košarkaša Partizana Žoan Penjaroja rekao je posle pobede nad Cedevita Olimpijom da je prvi cilj njegove ekipe do kraja sezone da osvoji ABA ligu.

Partizan je u trećem kolu top 8 faze ABA lige savladao Cedevita Olimpiju na domaćem terenu. "Srećni smo, jer je ovo veoma važna pobeda za nas. Morali smo da dobijemo ovaj meč, hvala navijačima. ABA liga je veoma važno takmičenje za nas, i svako od njih mora da nam pomogne. Nadam se da ćemo u sledećoj utakmici imati još bolju atmosferu, danas je bilo sjajno, ali mora da bude još bolje, da bismo se borili i osvojili ABA ligu", rekao je Penjaroja na konferenciji za