Šej Gildžes Aleksander odavno nije ovako loše šutirao, ali je Oklahoma uspela da napravi veliki preokret

Košarkaši Oklahoma siti Tandera uspeli su da naprave veliki preokret u "čudnom" terminu u NBA ligi i da dođu do trijumfa na domaćem terenu uprkos katastrofalnoj šuterskoj večeri Šeja Giledža-Aleksandera protiv Minesote - 116:103! Minesota se dobro držala negde do polovine treće četvrtine, kada je Oklahoma konačno zaigrala svoju prepoznatljivu igru. Već do kraja ovog perioda su Tanderi imali sve u svojim rukama, da bi u poslednjih 12 minuta dokrajčili Timbervulvse.