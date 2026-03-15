(VIDEO) I Bekam da pozavidi: Na Old Trafordu niko nikad kao Bruno

Reč je o asistencijama u jednoj sezoni Premijer lige.

Kapiten Mančester Junajteda Bruno Fernandeš zabeležio je dve asistencije u pobedi nad Aston Vilom i postao najuspešniji „paker“ Crvenih đavola u jednoj sezoni Premijer lige. Junajted je na Old Trafordu savladao goste iz Birmingema 3:1, a Portugalac je upisao asistencije kod prva dva gola domaćeg tima, u 53. minutu za Kazemira nakon kornera i u 71. za drugog Brazilca, Mateusa Kunju. Bruno Fernandeš sada ima 16 asistencija u sezoni što je novi rekord za igrače