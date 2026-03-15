Betis posustaje u trci za Evropu

Real Betis je produžio niz bez pobede u La Ligi na četiri utakmice, ali je na stadionu "La Kartuha" uspeo da se vrati iz zaostatka protiv Selte i osvoji bod (1:1) u meču 28. kola.

Već u 4. minutu Selta je stigla do vođstva. Feran Jutgla je uputio nizak udarac sa distance, a iako je golman Betisa Alvaro Valjes zakačio loptu, nije uspeo da je spreči da završi u mreži. Ofanzivno postavljena Selta nastavila je da pravi probleme domaćinu, pa su Pablo Duran i Jutgla ubrzo imali nove pokušaje, ali bez promene rezultata. Betis je do odmora teško pronalazio ritam. Najbolju priliku za izjednačenje imao je Kučo Ernandes, čiji je šut izblokiran, što je